Tarocchi Online: Cos’è e Come Funziona

I tarocchi online sono simili alla classica alternativa offline. Un consulente psichico con esperienza girerà le carte e le interpreterà in base alle tue circostanze particolari. Sia online che offline, i risultati saranno sempre gli stessi. Alla fine della giornata, il psichico deve connettersi alla tua aura.

Perché Utilizzare i Tarocchi Online

Alcune persone vedono i tarocchi online come un modo per trovare profonde intuizioni sulla vita o forse per aiutare con decisioni importanti. Altri vedono questa pratica come una cosa da ciarlatani, senza contare quelli che vedono i tarocchi come una cosa mistica che tiene innumerevoli segreti.

La verità è che i tarocchi rappresentano uno strumento efficace, un compagno che può fornire guida e sostegno, ma anche una buona opzione per lo sviluppo personale. Ora, per cosa dovresti usarlo? I tarocchi online sono buoni per la divinazione o solo per conoscenze su di te? A proposito, il nostro sito preferito dove provare i tarocchi online gratis è Tarotoo.

Come Funzionano i Tarocchi Online

I tarocchi vengono disposti in diversi schemi, con la croce celtica che è la più popolare. La disposizione implica il girare di 10 carte diverse. Ognuna di esse ha un certo significato, ma rappresenta anche una particolare intuizione nella tua vita.

Sebbene possano essere utilizzati altri schemi, il concetto è lo stesso. Ogni carta ruota attorno all’eroe, te. Quella è la carta al centro. Tutto ciò che circonda quella carta rappresenta aspetti della tua vita, come la tua storia o forse problemi che potresti avere o persone che sono strettamente legate a te.

I Tarocchi Raccontano la Storia della Tua Vita

I tarocchi online possono darti una serie di risposte sulla tua vita, oltre a diversi cicli e come possono influenzarti. Non fa differenza chi legge le carte, che tipo di esperienza hanno o che tipo di mazzo usano.

Le carte vengono mescolate, magari tagliate, poi disposte in un certo ordine o schema. Il loro significato dipende da ciò che stai cercando. Se sei preoccupato per la tua vita sentimentale, troverai risposte relative alle tue connessioni personali. Se hai bisogno di risposte riguardanti la tua carriera, l’interpretazione andrà in quella direzione.

Questo significa che la stessa carta può significare cose diverse.

Le carte esprimeranno le tribolazioni, le prove e le sfide che affronti durante il tuo viaggio. Il mazzo dei Tarocchi Maggiori è leggermente diverso, il che significa che non sei sempre l’eroe. A volte, queste carte si riferiscono ad altri nella tua vita.

Sono più generali e difficili da interpretare, ma potrebbero anche indicare cose generali.

I Tarocchi Online non sono Divinazione

Alcuni potrebbero trovare questo deludente, ma i tarocchi online non sono realmente divinazione. Sono correlati in un modo o nell’altro, ma sono una cosa completamente diversa.

Infatti, puoi visitare o cercare aiuto da diversi consulenti che utilizzano diversi mazzi, schemi o tecniche di lettura. Se qualcuno ti dice che può ottenere i numeri della lotteria o darti la data di nascita del tuo prossimo partner, dovresti girarti e andartene.

Non importa da quale contesto vengano, i consulenti psichici non possono fare divinazioni specifiche. Possono usare altri strumenti, sia indipendentemente che contemporaneamente, con i tarocchi, ma le risposte saranno le stesse.

I tarocchi riguardano la scrittura del tuo libro piuttosto che ottenere la tua fortuna in dettagli molto specifici. La tecnica è principalmente correlata ai significati psicologici profondi delle carte e a come scegli di applicarli nella tua vita quotidiana.

Da questo punto di vista, una singola lettura potrebbe anche lasciarti con più domande che risposte effettive. Ecco perché la maggior parte delle persone che trovano un lettore psichico affidabile ed esperto torneranno per ulteriori intuizioni sulla loro vita.

Modellare il Tuo Futuro

Sebbene i tarocchi non possano predire il tuo futuro, possono aiutarti a costruirlo e rimodellarlo di conseguenza.

Una carta potrebbe simboleggiare una perdita. Non è necessariamente una morte in famiglia. Potrebbe essere qualsiasi tipo di perdita. È la fine di un processo. Stai per perdere qualcosa, ma ciò farà spazio a qualcosa di più grande. Certo, è un po’ una predizione, ma non sarà troppo specifica. Semplicemente preparati a tutto e ricostruisci.

Una carta diversa potrebbe indicare amore. Non significa sempre che troverai l’amore della tua vita, soprattutto se sei single. Certo, potrebbe essere quello, ma in generale, indicherà armonia nelle tue connessioni interpersonali e comunicazione.

Diverse carte mostrano cose diverse. Potresti avere tossicità o persone che non condividono necessariamente la stessa energia nella tua vita. Non lo realizzi sempre, principalmente perché ci sei abituato. A volte, tali relazioni sembrano tossiche, ma scegli di accontentarti di esse.

Tali informazioni possono guidarti avanti e farti rivalutare la tua vita. La negatività potrebbe anche essere auto-inflitta. Potresti avere pensieri ed emozioni negativi, nonché preoccupazioni. Sei incline all’autolesionismo. Ottenere tali carte ti dirà di rivalutare la tua vita e fare i cambi giusti nel lungo periodo.

I tarocchi online offrono alcune intuizioni e dettagli utili sulla tua vita. Ti diranno com’è nel presente. Analizzeranno le persone intorno a te, le emozioni e le cose, sia in amore, carriera o in generale.

Tuttavia, allo stesso modo, i tarocchi online non ti diranno necessariamente cosa riserva il futuro per te. Valuteranno il tuo presente e ti daranno risposte per prendere decisioni.

Alla fine della giornata, queste decisioni appartengono interamente a te. Sarai in grado di ottenere una guida, ma questo è tutto. Come lo usi dipende dalle tue decisioni future.