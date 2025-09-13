SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: i numeri di sabato 13 settembre 2025

Nessun “6” e nessun “5+” centrato nell’estrazione di sabato 13 settembre del SuperEnalotto. Quattro giocatori hanno però indovinato un “5”, portandosi a casa circa 46mila euro ciascuno. Il jackpot ora sale a 51,8 milioni di euro per la prossima estrazione. L’ultimo “6” risale al 22 marzo scorso, quando a Desenzano del Garda un fortunato giocatore vinse 35,4 milioni con una schedina da 5 euro.
SuperEnalotto – numeri vincenti
26 – 28 – 31 – 35 – 37 – 65
Jolly: 30
SuperStar: 5
Quote principali
• Punti 6: 0 – € 0
• Punti 5+: 0 – € 0
• Punti 5: 4 – € 46.309,05
• Punti 4: 452 – € 418,38
• Punti 3: 17.417 – € 32,63
• Punti 2: 292.435 – € 6,03
SuperStar: spiccano 3 vincite da 41.838 € con “4 Stella”.
Lotto – estrazioni
• Bari: 85 – 57 – 40 – 76 – 14
• Cagliari: 90 – 15 – 68 – 63 – 76
• Firenze: 81 – 74 – 71 – 25 – 6
• Genova: 21 – 47 – 44 – 2 – 6
• Milano: 83 – 39 – 31 – 84 – 55
• Napoli: 74 – 41 – 24 – 47 – 38
• Palermo: 54 – 25 – 61 – 22 – 68
• Roma: 60 – 72 – 38 – 55 – 3
• Torino: 10 – 45 – 56 – 54 – 63
• Venezia: 14 – 38 – 66 – 36 – 28
• Nazionale: 85 – 48 – 38 – 22 – 81
Simbolotto
8 – Braghe
42 – Caffè
27 – Scala
30 – Cacio
20 – Festa
10eLotto – estrazione
Numeri: 10 – 14 – 15 – 21 – 25 – 38 – 39 – 40 – 41 – 45 – 47 – 54 – 57 – 60 – 72 – 74 – 81 – 83 – 85 – 90
Numero Oro: 85
Doppio Oro: 85 – 57
Extra: 2 – 22 – 24 – 31 – 36 – 44 – 55 – 56 – 61 – 63 – 66 – 68 – 71 – 76 – 84
Giocare responsabilmente
Il gioco d’azzardo comporta rischi concreti: può generare dipendenza, problemi economici e personali. È fondamentale giocare con moderazione e ricordare che si tratta solo di intrattenimento, non di un modo per guadagnare. In caso di difficoltà, esistono associazioni e professionisti pronti ad aiutare.