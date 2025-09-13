SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: i numeri di sabato 13 settembre 2025

Nessun “6” e nessun “5+” centrato nell’estrazione di sabato 13 settembre del SuperEnalotto. Quattro giocatori hanno però indovinato un “5”, portandosi a casa circa 46mila euro ciascuno. Il jackpot ora sale a 51,8 milioni di euro per la prossima estrazione. L’ultimo “6” risale al 22 marzo scorso, quando a Desenzano del Garda un fortunato giocatore vinse 35,4 milioni con una schedina da 5 euro.

SuperEnalotto – numeri vincenti

26 – 28 – 31 – 35 – 37 – 65

Jolly: 30

SuperStar: 5

Quote principali

• Punti 6: 0 – € 0

• Punti 5+: 0 – € 0

• Punti 5: 4 – € 46.309,05

• Punti 4: 452 – € 418,38

• Punti 3: 17.417 – € 32,63

• Punti 2: 292.435 – € 6,03

SuperStar: spiccano 3 vincite da 41.838 € con “4 Stella”.

Lotto – estrazioni

• Bari: 85 – 57 – 40 – 76 – 14

• Cagliari: 90 – 15 – 68 – 63 – 76

• Firenze: 81 – 74 – 71 – 25 – 6

• Genova: 21 – 47 – 44 – 2 – 6

• Milano: 83 – 39 – 31 – 84 – 55

• Napoli: 74 – 41 – 24 – 47 – 38

• Palermo: 54 – 25 – 61 – 22 – 68

• Roma: 60 – 72 – 38 – 55 – 3

• Torino: 10 – 45 – 56 – 54 – 63

• Venezia: 14 – 38 – 66 – 36 – 28

• Nazionale: 85 – 48 – 38 – 22 – 81

Simbolotto

8 – Braghe

42 – Caffè

27 – Scala

30 – Cacio

20 – Festa

10eLotto – estrazione

Numeri: 10 – 14 – 15 – 21 – 25 – 38 – 39 – 40 – 41 – 45 – 47 – 54 – 57 – 60 – 72 – 74 – 81 – 83 – 85 – 90

Numero Oro: 85

Doppio Oro: 85 – 57

Extra: 2 – 22 – 24 – 31 – 36 – 44 – 55 – 56 – 61 – 63 – 66 – 68 – 71 – 76 – 84

Giocare responsabilmente

Il gioco d’azzardo comporta rischi concreti: può generare dipendenza, problemi economici e personali. È fondamentale giocare con moderazione e ricordare che si tratta solo di intrattenimento, non di un modo per guadagnare. In caso di difficoltà, esistono associazioni e professionisti pronti ad aiutare.