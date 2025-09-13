Avellino lotta fino all’ultimo, Brindisi si prende il Memorial Pentassuglia

Un Memorial Pentassuglia spettacolare, deciso solo negli ultimi possessi. La Valtur Brindisi batte l’Avellino Basket 91-89 al termine di quaranta minuti di equilibrio e intensità. I pugliesi alzano il trofeo, ma la Del.Fes può uscire dal PalaPentassuglia con segnali più che positivi: prestazione di carattere, qualità e la sensazione di poter dire la propria in campionato.

La partita

Il primo quarto è subito frizzante: botta e risposta, Avellino avanti 19-23 dopo la tripla di Costi e le due bombe di Grande, ma Brindisi ricuce e al 10’ è 26-26. Nella seconda frazione sale in cattedra Chandler, che ribalta lo score (33-36 al 15’). Anche qui nessuna fuga, con i padroni di casa che arrivano all’intervallo sul 48-46.

Il terzo periodo sembra quello della svolta: Avellino firma un parziale di 0-13 tra il 23’ e il 26’, con difesa feroce e tre recuperi consecutivi, toccando il +11 (54-67). Brindisi, però, reagisce da grande squadra: quattro triple filano via la doppia cifra di vantaggio e al 30’ il tabellone dice 70-71.

Nell’ultimo quarto Avellino prova a scappare ancora (74-78 al 34’), ma Brindisi ribalta tutto con un break da 10-0 (84-78 al 37’). Gli ultimi minuti sono da brividi: Chandler sbaglia la tripla del pari, Copeland firma il +4 (87-81). I biancoverdi non mollano e a 19” dalla sirena sono lì (89-87). Un tecnico per flopping a Chandler – episodio molto discusso – regala liberi a Brindisi: Copeland ne sbaglia uno, ma poco dopo firma il +4 (91-87). Chandler segna da due, Cinciarini getta via la rimessa e Avellino ha il possesso per il colpaccio. Ma l’ultimo tentativo non va: la Valtur vince 91-89 e si prende il Memorial.

I numeri

Valtur Brindisi – Avellino Basket 91-89

(26-26, 20-22, 22-25, 21-18)

Brindisi: Copeland 28, Cinciarini 6, Miani 9, Mouaha 11, Vildera 11, Fantoma 2, Radonic 13, Esposito 11. All. Bucchi.

Avellino: Zerini 7, Lewis 9, Jurkatamm 2, Chandler 21, Mussini 13, Grande 17, Costi 3, Pini 5, Cicchetti 2, Dell’Agnello 10. All. Buscaglia.

Tiri liberi: Brindisi 23/31; Avellino 16/18.

Arbitri: Giovannetti, Bartolomeo, Lillo.

Il commento

Brindisi porta a casa il trofeo, Avellino porta a casa la consapevolezza di esserci. Copeland (28 punti) trascinatore assoluto dei padroni di casa, Chandler (21) e Grande (17) i migliori tra i biancoverdi. Buscaglia può essere soddisfatto: la squadra ha retto l’urto in trasferta, mostrando identità e carattere. Un messaggio chiaro: Avellino è pronta per la nuova stagione.