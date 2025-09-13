Napoli troppo forte: De Bruyne, Hojlund e Beukema stendono la Fiorentina. Viola in ritardo, finisce 1-3

Napoli resta a punteggio pieno e manda un messaggio chiaro al campionato. La squadra di Antonio Conte vince 3-1 al Franchi contro la Fiorentina grazie ai gol di De Bruyne, Hojlund e Beukema, soffrendo soltanto negli ultimi minuti quando Ranieri ha trovato la rete che ha ridato ossigeno ai viola.

Start fulminante.

Conte sceglie subito Hojlund dal primo minuto, insieme a Milinkovic in porta e Beukema al centro della difesa. L’impatto del danese è immediato: movimento continuo, profondità e presenza fisica. Il vantaggio arriva già al 6’, con De Bruyne che trasforma dal dischetto dopo il fallo di Comuzzo su Anguissa. Otto minuti più tardi, al 14’, raddoppio azzurro: Spinazzola verticalizza, Hojlund protegge palla e batte De Gea con freddezza.

Dominio azzurro, Fiorentina bloccata.

Il primo tempo è quasi a senso unico. Napoli costruisce con facilità, mentre la Fiorentina fatica a trovare ritmo. L’unica occasione dei viola nasce nel finale, ma Di Lorenzo salva in extremis. Prima dell’intervallo, De Bruyne sfiora il 3-0 con un destro stoppato ancora da De Gea.

Beukema chiude, Ranieri accorcia.

Nella ripresa, il copione non cambia: Politano viene murato, ma dall’angolo successivo Beukema trova il terzo gol, sfruttando una respinta corta della difesa viola. Napoli sembra in pieno controllo, anche se De Gea nega il poker a McTominay. La Fiorentina rientra in partita solo all’80’, quando Ranieri raccoglie un pallone vagante in area e sorprende Milinkovic. Nel finale i viola spingono, sfiorano il 3-2 con Gosens e costringono Milinkovic a un paio di interventi decisivi, ma la rimonta non arriva.

Messaggio al campionato.

Il 3-1 fotografa bene la differenza vista in campo: Napoli superiore per qualità e organizzazione, Fiorentina reattiva solo negli ultimi quindici minuti. Per Conte resta un appunto, la gestione del finale, ma la sua squadra ha mostrato ancora una volta forza e profondità. Con De Bruyne leader, Hojlund subito a segno e Beukema solido dietro, il Napoli ha ampliato il proprio arsenale.

Il tabellino

FIORENTINA-NAPOLI 1-3

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo (42’ st Lamptey), Pongracic (45’+3’ st Viti), Ranieri; Dodo, Sohm (20’ st Nicolussi Caviglia), Mandragora, Fagioli (20’ st Fazzini), Gosens; Dzeko (1’ st Piccoli), Kean.

A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Marì, Richardson, Ndour, Fortini, Kouadio, Parisi.

Allenatore: Pioli.

Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola (24’ st Olivera), Beukema, Buongiorno, Di Lorenzo; Lobotka (45’+3’ st Gilmour); Anguissa, McTominay, De Bruyne (24’ st Neres), Politano (24’ st Elmas); Hojlund (28’ st Lucca).

A disposizione: Ferrante, Gutierrez, Juan Jesus, Vergara, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino, Lang.

Allenatore: Conte.

Arbitro: Zufferli.

Marcatori: 6’ rig. De Bruyne (N), 14’ Hojlund (N), 6’ st Beukema (N), 34’ st Ranieri (F).

Ammoniti: nessuno.

Espulsi: nessuno.

Note: Pioli (F) ammonito per proteste.