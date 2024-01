Successo straordinario all’Open Day dell’Istituto Comprensivo “Visciano-Camposano”

L’Istituto Comprensivo “Visciano-Camposano” ha nuovamente aperto le porte in vista delle iscrizioni per il nuovo anno scolastico. Diretto dal Prof. Serpico Vincenzo, l’istituto ha organizzato con successo l’Open Day, dimostrando la sua apertura verso la comunità e la volontà di creare una rete solida con le istituzioni e le associazioni del territorio. L’obiettivo principale dell’evento è stato mostrare il lavoro quotidiano svolto dall’istituto, illustrare le attività didattiche e presentare i servizi inclusi nel Piano dell’Offerta Formativa. Inoltre, l’Open Day si è concentrato sull’esplorazione degli spazi e delle strutture esistenti, offrendo ai visitatori un’ampia panoramica dell’ambiente educativo. Il pomeriggio del 10 gennaio ha visto il Plesso di Visciano aprire le sue porte ai numerosi genitori presenti. È stata un’opportunità per mostrare loro il funzionamento della scuola e le competenze che i loro figli acquisiscono, mettendo in luce il ruolo attivo degli studenti nel loro percorso di apprendimento. I genitori hanno potuto comprendere il metodo di lavoro adottato e le ragioni dietro i vari progetti educativi proposti. L’entusiasmo precedente l’evento si è concretizzato in una partecipazione oltre ogni aspettativa. Famiglie e alunni hanno potuto esplorare gli spazi, partecipare attivamente ai laboratori organizzati e contribuire a trasformare l’Open Day in una vera festa. La presenza massiccia di docenti, studenti e famiglie ha sottolineato il grande successo dell’iniziativa. Numerose e varie sono state le attività e i laboratori disponibili grazie all’impegno dei docenti di tutti i livelli scolastici. La cura dei dettagli nell’organizzazione degli spazi e la professionalità dimostrata hanno offerto ai genitori un’esperienza coinvolgente, ricca di emozioni e divertimento. Gli insegnanti, convinti dell’importanza della collaborazione tra scuola e famiglia, hanno espresso la volontà di creare sinergie per favorire una consapevolezza più ampia delle dinamiche scolastiche. “Riteniamo cruciale che genitori e insegnanti si considerino alleati nella crescita dei nostri studenti, trasformandoli in cittadini responsabili e costruttori attivi del sapere. Questi eventi rappresentano il culmine di una collaborazione proficua e indispensabile,” hanno dichiarato. L’impegno degli insegnanti, insieme ai loro alunni, è indirizzato a coltivare il potenziale dei giovani, non solo per il presente, ma soprattutto per il futuro della società. Gli eventi come l’Open Day sono considerati il terreno fertile in cui sbocciano i germogli della futura comunità.