Incontro dell’équipe dei ragazzi della Diocesi di Nola nell’aula consiliare del comune di Pomigliano D’Arco

Sabato 13 gennaio, alle 15.30, l’Équipe dei ragazzi della diocesi di Nola si riunirà nell’Aula Consiliare del Comune di Pomigliano d’Arco.

L’iniziativa è a cura dell’Azione Cattolica della diocesi di Nola: l’Équipe dei ragazzi è infatti un progetto per formare alla partecipazione e alla cittadinanza attiva bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, rappresentativi di tutti i Comuni dell’estesa diocesi di Nola.

A portare i saluti ai partecipanti sarà il presidente del Consiglio Comunale Maurizio Caiazzo: «Sono felice di poter ospitare ragazzi e bambini nella casa dei cittadini di Pomigliano D’Arco, l’Aula Consiliare, in quanto rappresentano il nostro futuro e so bene che sin da subito vanno educati ad interessarsi alla vita pubblica, al rispetto per le Istituzioni e al confronto democratico».

Per il presidente dell’Azione Cattolica diocesana di Nola, Enzo Formisano, la presenza dei bambini e dei ragazzi nell’Aula Consiliare di Pomigliano rappresenta «un concreto segno di apertura del mondo degli adulti alle istanze e alle necessità che provengono dai cittadini più importanti, i piccoli, che dovranno costruire il futuro delle nostre città».