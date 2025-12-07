Cementificio a Pescopagano, Repole: “La Città dell’Alta Irpinia compatta con Sant’Andrea di Conza e Conza della Campania”.

“Pieno sostegno alle comunità di Sant’Andrea di Conza e Conza della Campania, i sindaci dell’Alta Irpinia si attiveranno con ogni azione utile per supportare i due Comuni contro la realizzazione di un grande cementificio nella vicina Pescopagano”. È quanto dichiara la presidente della Città dell’Alta Irpinia, Rosanna Repole, rispetto all’allarme lanciato dal sindaco di Sant’Andrea di Conza, Gerardo Pompeo D’Angola. “Condivido le preoccupazioni del collega – aggiunge Repole – rispetto ai percorsi che hanno intrapreso da tempo i due Comuni, impegnati nello sviluppo di manifestazioni e attrattori culturali e naturalistici di primo piano, che sono patrimonio di tutta l’Alta Irpinia e che rischierebbero di trovarsi circondati da opere impattanti. E sarà importante valutare il possibile impatto negativo di un cementificio rispetto alla tutela della salute del persone, questo per studiare rilievi efficaci per opporsi all’opera oppure per richiedere altra ubicazione”. La presidente Repole conclude: “Siamo con Sant’Andrea di Conza e Conza della Campania e nei prossimi giorni ci incontreremo per valutare le azioni più efficaci per salvaguardare ambiente e territorio”.