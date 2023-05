Stazione di Portici: passeggia sui binari. Denunciato.

Ieri sera gli agenti del Commissariato Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti alla stazione ferroviaria di Portici per una segnalazione di un uomo che aveva occupato i binari.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dal capostazione il quale ha raccontato loro che l’uomo si era allontanato continuando a camminare lungo i binari in direzione di Ercolano; pertanto gli operatori, dopo aver messo in sicurezza la rete ferroviaria interrompendo la circolazione dei treni, sono riusciti a raggiungere l’uomo all’altezza di Villa Favorita.

Un 19enne cingalese irregolare sul territorio nazionale è stato denunciato per interruzione di servizio pubblico.