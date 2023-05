Petitto: intesa con Coldiretti., sostegno alla aziende delle aree interne irpine

Il consigliere regionale del Gruppo Misto, onorevole Livio Petitto, questa mattina ha partecipato alla Commissione Speciale

Aree interne che ha approvato all’unanimità un Protocollo di Intesa con Coldiretti Campania a sostegno delle aziende e dei produttori del settore.

“L’obiettivo-dichiara Petitto, Vicepresidente della Commissione- è quello di condividere strategie per lo sviluppo delle aziende agricole localizzate nei territori delle aree interne, nonché per le attività di orientamento delle politiche regionali, nell’ambito dei programmi europei di contribuzione relativi alla politica agricola comune, PAC.

Un provvedimento dal valore strategico fondamentale per il settore che avrà lo scopo di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo del tessuto produttivo agricolo che, proprio nei territori della provincia di Avellino, trova la sua massima declinazione.

In Campania- prosegue Petitto- l’inversione del ciclo economico post-pandemico ancora non segna un deciso cambio di passo ma mostra caratteri marcati di diffusi fenomeni di crisi produttiva. Anche le anomalie climatiche non aiutano le imprese agricole a superare il quadro complessivamente negativo.

Per questo come Commissione Speciale, con il Presidente Michele Cammarano ci siamo impegnati per mettere in moto politiche regionali teste al rafforzamento del comparto agricolo anche allargando lo sguardo complessivo sul budget dei fondi europei, perché solo con una visione ampia del modello di agricoltura della Campania è possibile prendere decisioni capaci di creare valore lungo tutta la filiera”.