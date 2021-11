SPORT CERVINARA. L’attaccante sudamericano Guillermo Rizzi Rozada è dell’Audax Cervinara

L’Audax Cervinara 1935 ufficializza l’ingaggio di Guillermo Rizzi Rozada, attaccante nato nel 2000 di calibro internazionale. La bomba del mercato novembrino puntella la rosa agli ordini di Mister Pasqualino Iuliano e fa sognare tutti gli sportivi innamorati di questi colori. Guillermo Rizzi Rozada è un attaccante mancino con una carriera di tutto rispetto. Ad appena 21 anni sbarca in Italia, dopo una lunga trafila nelle giovanili del blasonato River Plate, conquistando l’esordio in prima squadra nel 2020. Il neo acquisto Cervinarese si è distinto in tornei importanti come la South American Cup List. Dopo queste ottime prestazioni la punta si trasferisce nel Tabare Fc, per poi arrivare finalmente in Italia e coronare il suo sogno di giovane calciatore. Il nuovo ciclo Cervinarese sta raccogliendo tutto quello che di buono è stato seminato in questi primi mesi di duro lavoro. In campo la squadra diverte, suda e lotta, mentre tutto lo staff tecnico societario sta dando il massimo con una campagna acquisti da favola ed un inizio di campionato, letteralmente, da incorniciare. L’Audax Cervinara acquista sempre più prestigio internazionale e cresce l’entusiasmo della tifoseria biancoazzurra sparsa nel mondo. Ecco le prime dichiarazioni del top player uruguagio che scalpita per vestire la Maglia del magico Cervo: «Ciò che mi ha spinto a venire all’Audax – dichiara il bomber sudamericano Rizzi – è il progetto della società, un progetto basato su giovani di qualità che vogliono stupire in questo campionato. I ragazzi mi hanno subito dato un’ottima accoglienza. Per me è un sogno giocare in Italia e farlo con la casacca dell’Audax Cervinara 1935 è ancora più bello. Ho trovato una piccola cittadina, che mostra però molto calore intorno alla squadra. Questo è un fattore importante in queste categorie. Il nostro obiettivo è quello di fare più punti possibili ogni partita e dimostrare tutto quello che abbiamo. Il direttore sportivo Silvio Maglione è stato molto importante in questa trattativa. Grazie a lui sono qui e spero di ripagare la fiducia della società».

