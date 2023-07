SPERONE. Termina il Campus Estivo, un successo. Foto

Termina oggi il Campus Estivo di Sperone organizzato dal Comune in collaborazione con l’associazione Smile Animation che da 11 anni coordina e gestisce le attività ludiche al Campus Estivo. Dopo un mese di attività il risultato è soddisfacente sia per il numero degli iscritti sia per l’entusiasmo dei bambini. Le attività si sono concluse tra gli applausi dei partecipanti e dai ringraziamenti dei genitori agli animatori e allo staff della Smile Animation, coordinato dalla presidente Marfisa Caramiello. Quest’ultima ha ringraziato tutti i genitori, i bambini, l’amministrazione comunale di Sperone che ancora una volta hanno avuto fiducia in loro. L’appuntamento è all’anno prossimo.