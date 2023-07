Intervista esclusiva con Salvatore Guerriero, presidente di PMI International: La visione per il futuro delle piccole e medie imprese

In un mondo in cui le piccole e medie imprese (PMI) giocano un ruolo vitale nell’economia globale, abbiamo intervistato il signor Salvatore Guerriero, il presidente di PMI International.

Salvatore Guerriero è noto per la sua lungimiranza e per la sua dedizione alla crescita delle PMI.

Durante l’intervista, Guerriero ha sottolineato l’importanza di mettere i riflettori sulle PMI e il ruolo cruciale che svolgono nell’economia globale. Ha condiviso il suo punto di vista sull’importanza di fornire alle PMI gli strumenti e le risorse necessarie per prosperare in un ambiente sempre più competitivo.

Parlando dei valori fondamentali di PMI International, Guerriero ha messo in evidenza l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità e la responsabilità sociale

Infine, ci siamo soffermati sulle sfide che le PMI dovranno affrontare nel futuro. Guerriero ha sottolineato l’importanza dell’adattamento e della flessibilità per superare gli ostacoli che il panorama economico può presentare.

A seguire il VIDEO

(Andrea Salvatore Guerriero)