SPERONE. Successo per lo spettacolo “La valigia dei ricordi”

Grande successo per lo spettacolo “La valigia dei ricordi” dei bambini e ragazzi del campus estivo di Sperone, una piazza gremita di persone che hanno vissuto con emozione e gioia lo spettacolo ideato dall’associazione Smile Animation, non poteva esserci modo migliore per festeggiare i 10 anni di campus estivo della Smile Animation. Sono state trattate diverse tematiche sociali molto importanti: la pace nel mondo, la diversità, i sogni, stereotipi sull’aspetto fisico, bullismo, violenza sulle donne. I complimenti sono giunti sul palco dalle autorità del paese presenti alla serata il Sindaco Adolfo con l’amministrazione comunale di Sperone, il parroco Don Reinaldo e il comitato festa Sant’Elia.