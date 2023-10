SPERONE. Si è conclusa ieri la distribuzione delle castagne da parte del Comitato Festa Sant’Elia

Nel suggestivo borgo di Sperone, si è conclusa con successo la distribuzione delle castagne promossa dal Comitato Festa Sant’Elia, e la comunità locale non potrebbe essere più grata per il sostegno ricevuto.

Questo evento segna l’inizio di un nuovo capitolo per il Comitato, che ha recentemente assunto la sua formazione e ha visto l’adesione di numerosi fedeli e devoti di Sant’Elia. La risposta calorosa da parte della comunità è stata motivo di grande soddisfazione, dimostrando quanto sia forte il legame tra i residenti e il loro Santo Patrono.

L’obiettivo principale di questa iniziativa è stato quello di raccogliere fondi per l’organizzazione della Festa in onore del Santo Patrono, che si terrà nel mese di luglio. La festa di Sant’Elia è un momento di profonda importanza per il paese di Sperone, e la sua realizzazione richiede sforzi significativi e risorse finanziarie.

Questo è solo l’inizio di una serie di iniziative che il neo-Comitato ha in serbo per i prossimi mesi. La comunità può aspettarsi ulteriori eventi e attività mirate a coinvolgere attivamente i residenti e a raccogliere fondi per assicurare il successo della Festa di Sant’Elia.

Il Comitato desidera ringraziare di cuore tutti coloro che hanno partecipato a questa iniziativa, dimostrando la loro generosità e il loro amore per la tradizione e la cultura locali. L’impegno e la partecipazione attiva della comunità sono fondamentali per preservare e celebrare gli eventi che fanno parte del patrimonio storico e spirituale di Sperone. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e eventi futuri che rafforzeranno il legame tra Sant’Elia e la sua amata comunità.