Concerto in Onore di Santa Filomena a Mugnano del Cardinale: Una Serata di devozione e musica

Si è tenuta ieri a Mugnano del Cardinale, una serata di straordinaria devozione e musica ha riunito la comunità in un concerto speciale dedicato a Santa Filomena. L’evento, che ha visto la magnifica voce di Carolina Ercolino e l’esperta maestria all’organo del maestro Manuel Bender, ha coinciso con il giorno in cui la statua miracolosa di Santa Filomena è stata ricollocata nella sua capellina presso il Santuario locale.

La serata è stata un’incredibile dimostrazione di fede e devozione, resa possibile grazie all’impegno del Comitato Festa, all’Arciconfraternita di Santa Filomena e ai numerosi devoti che hanno partecipato all’evento. Mugnano del Cardinale è noto per il suo forte legame con Santa Filomena, e questa celebrazione ha consolidato ulteriormente questo legame.

Il parroco Don Giuseppe Autorino, che è anche il rettore del Santuario, ha elogiato gli artisti che si sono esibiti, sottolineando come abbiano contribuito a creare un’atmosfera di grande suggestione durante la funzione. La voce di Carolina Ercolino e la maestria di Manuel Bender all’organo hanno reso omaggio alla santa in modo unico, coinvolgendo i fedeli presenti in un momento di preghiera e contemplazione.

L’evento è stato un’occasione per la comunità di Mugnano del Cardinale di riunirsi, celebrare la loro fede e onorare la patrona della città, Santa Filomena. La musica ha aggiunto un tocco speciale a questa occasione, rendendo la serata indimenticabile e toccante per tutti coloro che vi hanno preso parte.

In un mondo spesso frenetico, eventi come questo ci ricordano l’importanza della devozione e della musica nel nutrire l’anima e rafforzare il legame tra una comunità e la propria fede. Mugnano del Cardinale può essere orgogliosa di una serata così suggestiva dedicata a Santa Filomena.