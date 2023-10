Ex Whirlpool Napoli, Auriemma e Accurso (UilmCampania): oggi momento di felicità e di speranza

“Dopo quattro anni di lotta, oggi finalmente si chiude la vertenza Whirlpool con l’assunzione di tutti i 312 lavoratori in Italian Green Factory. Un momento di felicità e di speranza non solo per i dipendenti del sito di via Argine, ma anche per tutto il Sud”. Così, in una nota congiunta, Crescenzo Auriemma e Antonio Accurso, rispettivamente segretario generale e segretario regionale Uilm Campania.

​“In tutti questi mesi, il risultato ottenuto oggi appariva a molti quasi irraggiungibile, ma la forza e la determinazione dei dipendenti della fabbrica napoletana hanno dimostrato che tutto è possibile. Le luci su questa vertenza non si sono mai spente e la Uilm ha sempre mantenuto la barra diritta per non perdere di vista il nostro unico obiettivo: salvaguardare i posti di lavoro”, hanno aggiunto i sindacalisti. ​

​“Questo è stato il risultato di un gruppo eterogeneo, ma che si è mosso sempre in un’unica direzione. Vogliamo ringraziare chi è stato al nostro fianco in questa lotta e che ha condiviso il motto ‘Napoli non molla’. Dopo anni di sofferenze, di scioperi, mobilitazioni e, a volte, di false speranze oggi tutti i lavoratori potranno ritornare in fabbrica – hanno proseguito Auriemma e Accurso – E’ cambiata la missione produttiva, ma siamo certi che il futuro sarà roseo. TeaTek ha una visione del futuro che ci piace molto: guarda al green e a un nuovo modello di sviluppo. In bocca al lupo e buon lavoro a tutti”.