SPERONE. Presentazione del libro “Se io sono qui è perché qualcuno ha detto Sì” di Felice Peluso

Il prossimo venerdì 15 marzo 2024, alle ore 18, presso la sala consiliare del Comune di Sperone, si terrà un evento straordinario dedicato alla presentazione del libro di Felice Peluso, intitolato “Se io sono qui è perché qualcuno ha detto Sì”. Un’opera che affronta tematiche profonde e coinvolgenti, in grado di suscitare riflessioni e emozioni.

L’iniziativa è organizzata con cura e dedizione dal Movimento Italiani Disabili, un’associazione che si impegna costantemente per promuovere la consapevolezza e la comprensione delle sfide affrontate dalle persone con disabilità nella società contemporanea.

Il vice sindaco del Comune di Sperone e assessore alle politiche sociali, Nilde Roselli, presenzierà all’evento, portando il suo contributo e il suo impegno per la promozione di politiche inclusive e attente alle esigenze di tutti i cittadini.

Ad arricchire la serata, interverrà il presidente Campano del Movimento Italiano Disabili, Giovanni Esposito, figura di spicco nel panorama dell’attivismo per i diritti delle persone con disabilità. La sua partecipazione promette di aggiungere un ulteriore livello di profondità e consapevolezza alla presentazione del libro di Peluso.

Giovanni Spiniello, responsabile dell’associazione AIDO di Avellino, apporterà la sua esperienza e competenza al dibattito, contribuendo a creare un dialogo informativo e significativo sulla realtà delle persone con disabilità.

L’autore Felice Peluso sarà presente all’evento per condividere il processo creativo che ha portato alla scrittura del suo libro. Sarà un’occasione unica per il pubblico di entrare in contatto con la mente di uno scrittore impegnato nel portare alla luce storie autentiche e importanti.

Un momento toccante sarà sicuramente rappresentato dalla testimonianza di Nicola De Rogatis, che condividerà la sua esperienza personale, contribuendo a dare voce alle sfide e alle vittorie quotidiane delle persone con disabilità.

Il direttore della testata Binews, Felice Siniscalchi, modererà l’intero evento, assicurando che la presentazione del libro si svolga in modo fluido, informativo e coinvolgente.

L’evento rappresenta un’opportunità unica per la comunità di Sperone e oltre, di unirsi in un momento di condivisione e riflessione su tematiche importanti e spesso trascurate. La presentazione del libro di Felice Peluso sarà certamente un passo significativo verso una maggiore consapevolezza e comprensione delle sfide affrontate dalla comunità delle persone con disabilità.