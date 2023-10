SPERONE: Preoccupazioni per gli Escrementi di Cavallo presso l’Area Fitness

Nella tranquilla cittadina di Sperone, un problema inaspettato sta attirando l’attenzione di residenti e autorità locali: gli escrementi di cavallo nelle vicinanze dell’area fitness. Questo insolito inconveniente ha sollevato preoccupazioni legate all’ambiente e alla salute pubblica, spingendo alcune persone a chiedere azioni immediate da parte delle autorità comunali.

Un residente preoccupato ha raccontato la storia di suo nipote, che soffre di asma allergico e ha dovuto essere ricoverato in ospedale a causa di un grave attacco. Sebbene non sia stata stabilita una connessione diretta tra l’asma del giovane e gli escrementi di cavallo, l’episodio ha sollevato dubbi e timori nella comunità.

In risposta a questa preoccupante situazione, il residente ha cercato il supporto dell’ex sindaco Marco Alaia, che ha prontamente incaricato la polizia municipale di indagare sulla questione. Gli agenti hanno effettuato una dettagliata analisi dell’area fitness e hanno preparato una relazione che è stata presentata al sindaco Adolfo Alaia.

Il sindaco Adolfo Alaia è ora chiamato a intraprendere azioni decisive per affrontare questa problematica. La questione non passerà sicuramente inosservata presso l’opposizione in consiglio comunale, che potrebbe richiedere ulteriori misure di salvaguardia ambientale e sanitaria.

(Albino Albano)