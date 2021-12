SPERONE. La proposta di Salvatore Alaia nel primo capitolo del Nex Generation Italia

La proposta del Dott. Salvatore Alaia ,in materia di interventi per l’infanzia e per gli asili nido, rientrerà nell’ ambito del primo capitolo del Nex Generation Italia predisposto a livello nazionale dal Partito Azione. Un’ iniziativa, quella del Dott. Alaia, referente del movimento Baianese in Azione, che aveva destato grande attenzione per una serie di problematiche legate alla carenza di servizi educativi per la prima infanzia, impedendo, da una parte, a tanti genitori di conciliare la genitorialità con la vita lavorativa e, dall’altra, lo sviluppo armonico dei bambini fin dai primi anni di vita. Ed è per questo che nell’ottica di un sostegno alle famiglie, in futuro, saranno impegnati ben 35 miliardi da destinare: all’aumento delle strutture per la prima infanzia; a migliorare la qualità dei servizi, ampliando il numero dei laureati che può insegnare negli asili nido; a stimolare la domanda per i relativi servizi con l’obiettivo di rendere il nido gratuito per diversi italiani.

adsense – Responsive – Post Articolo