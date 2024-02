SPERONE. In via S. Elia sta per nascere un nuovo Polo Scolastico all’avanguardia

A Sperone, ha preso il via una nuova fase di rinnovamento urbano con l’inizio dei lavori di demolizione di un vecchio edificio di via S. Elia, che ospitava l’ex asilo della curia e che da tempo versava in uno stato di abbandono. Situato in prossimità della vecchia chiesa di Sant’Elia, questo spazio si appresta a trasformarsi in un moderno polo scolastico, abbracciando concetti di efficienza energetica e offrendo servizi educativi innovativi.

L’iniziativa mira a ridefinire l’area, dando vita a nuove strutture che saranno progettate seguendo rigorose linee guida per garantire un elevato standard di efficienza energetica. Il progetto prevede la creazione di un polo scolastico polifunzionale, includendo spazi dedicati ad asilo nido e scuole dell’infanzia. Inoltre, sarà fornita un’ampia gamma di servizi educativi e di cura per la prima infanzia, rispondendo alle esigenze delle famiglie e della comunità.

Il nuovo polo scolastico sarà concepito in modo ottimale per soddisfare le richieste della didattica moderna, rispettando le normative vigenti in materia di istruzione, sicurezza ed efficienza energetica. Questo progetto rappresenta una risposta attiva alla crescente domanda di ambienti educativi all’avanguardia, adattandosi alle nuove metodologie didattiche e ai bisogni delle famiglie.

La demolizione dell’edificio esistente segna l’inizio di una nuova fase di sviluppo e trasformazione per questa parte di Sperone. Il coinvolgimento di professionalità specializzate e l’attenzione alle normative contribuiranno a plasmare uno spazio che non solo risponderà alle esigenze educative della comunità, ma che diventerà anche un punto di riferimento per l’efficienza energetica e la sostenibilità.

Con il progresso dei lavori, Sperone guarda al futuro, preparandosi ad accogliere un polo scolastico moderno e all’avanguardia che sarà al servizio della crescita e dell’educazione della prossima generazione.