Week-End da urlo per la “Pallacanestro Baiano 1988”

Cinque gare per la Pallacanestro Baiano 1988 in questo week-end di carnevale ed i ragazzi made in Baiano hanno fatto lo scherzetto a tutti.

Partiamo da sabato pomeriggio in quel di Marigliano i nostri Esordienti (10-11 anni) affrontavano i pari età della Promobasket il gruppo guidato da coach De Gennaro Stefano si è imposto per ¾ contro un avversario ostico e determinato, buone le scelte dei quintetti equilibrati tra aspetto fisico e tecnico, che hanno portato alla vittoria per la gioia di tutti i presenti, di nomi non ne facciamo ma diciamo bravi tutti che hanno messo il proprio tassello alla vittoria frutto di un lavoro in palestra e di una crescita costante.

Alle 18:00 siamo a Baiano per disputare una gara fondamentale per i ragazzi dell’Under 17 contro la Palmese, per confermare il 3° posto in classifica e magari puntando al secondo.

I baianesi guidati da coach Alaia Dino partono subito forti imprimendo il proprio gioco e già a fine primo quarto il divario è di 15 punti, nei 2 tempi successivi i locali si siedono facendo rientrare i viaggianti anche a meno sei ma nell’ultimo quarto le strigliate di coach Dino danno i propri frutti e il gap si allarga di nuovo il vantaggio è sempre in doppia cifra si chiude sul 58 a 43 .

Buono il cammino fino adesso del gruppo marchiato Scandone AV il lavoro di coach Dino Alaia sta dando i suoi frutti ci sono delle buone individualità e gli altri stanno crescendo dando una mano fattibile alle vittorie .

I ragazzi della Promozione invece erano impegnati a Boscotrecase, vittoria importantissima che rilancia il gruppo guidato da Coach Bianco.

Nei primi due quarti gara combattuta e risultato in bilico, dopo il riposo lungo la determinazione e una freschezza atletica superiore fa imporre i ragazzi di Baiano con il punteggio di 63 a 77.

Sugli scudi i top scorer Maietta (23 punti) e Mauriello (21 punti) buono nel complesso le prove degli altri in particolare di Manzo Antonio (12 punti) che sta ritrovando la forma dopo un lungo periodo di inattività.

“Finalmente si sta ritrovando quel feeling con il canestro, dobbiamo ancora lavorare in difesa ed inserire bene nel contesto squadra sia Raffaele Perretta che Antonio Manzo, in questo momento non dobbiamo guardare la classifica ma cercare di vincere più partite” queste le parole a caldo di coach Bianco Antonio.

Siamo arrivati a Domenica e in mattinata nel nostro Palazzetto giocavano i bimbi del minibasket categoria Aquilotti (9 – 10 anni) contro gli amici del Basket Volla.

Davanti a un buon pubblico i ragazzini hanno dato vita ad una bellissima gara, quelli di Volla erano più pronti ma gli atleti baianesi guidati dall’istruttore Rufino Domenico e Mansi Roberto non hanno sfigurato.

Si aspetta tanto da questo gruppetto che certamente regalerà altre soddisfazioni a tutti dirigenti, genitori e istruttori.

Ultima gara di questo infinito week-end cestistico ed era la partita più importate i ragazzi dell’Under 19 sfidavano la temutissima Agropoli per aggiudicarsi il primo posto in classifica ed avere un vantaggio enorme nella griglia play-off a fine campionato.

Davanti a oltre 200 persone e con un tifo da stadio sempre nella correttezza e nell’educazione, si va alla palla a due il gioco del Baiano è bello e costruttivo tante sono le giocate che emozionano il pubblico è il punteggio lo conferma dopo i primi 10 minuti è di 17 a 13.

Nel secondo periodo le squadre si danno battaglia a suon di canestri loro sono molto precisi nei liberi e si tengono a stretto contatto con il Baiano a fine quarto il punteggio recita 36 a 32.

Dopo il riposo lungo i baianesi entrano in campo più determinati in difesa dove stringono le maglie e imbavagliano l’attacco agropolese, in attacco trovano sempre soluzioni facili e infatti si va agli ultimi 10 minuti sul 48 a 38.

Ormai la gara è in controllo e la vittoria va solo portata in porto il punteggio finale è di 64 a 50 .

Ottima prova per ragazzi di coach Coppola Luca che vendicano la sola sconfitta subita ad Agropoli di 2 punti , ribaltano la differenza canestri e con solo 6 gare alla fine del campionato devono rimanere concentrati e confermare questo primo posto che da vantaggi enormi nella seconda fase.

Ufficio Stampa Pallacanestro Baiano 1988