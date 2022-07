SPERONE. Crisi idrica, il sindaco corre ai ripari: chiusura notturna dell’acqua e multe a chi ne fa cattivo uso

Ecco quanto scrive sui social il primo cittadino di Sperone Adolfo Alaia in merito alla chiusura dell’acqua nelle ore notturne.

“Probabilmente l’invito di questi giorni, con la chiusura dell’acqua nelle ore notturne, non è stato compreso anzi frainteso. Se si chiude di notte è per accumulare riserve per il giorno, ma non significa che di giorno ci si dà alla pazza gioia sprecandola tutta in poche ore. Le riserve sono già terminate e le pompe sotto sforzo, per mantenere la pressione nella rete, rischiano di saltare, aggravando una situazione che è già a limiti: provate a immaginare se saltano pure le pompe!

MI RIVOLGO A TUTTI I CITTADINI CHIEDENDO LA MASSIMA COLLABORAZIONE!!!

L’emergenza riguarda tutti e seppur abbiamo un nostro pozzo, l’altro ancora non è in funzione, il sistema non può reggere a questi ritmi di SPRECHI, perché l’acqua è uno spreco se viene usata per scopi NON NECESSARI in questa fase di emergenza idrica, proclamata anche a livello nazionale. Non credo che in meno di mezza giornata sia stata consumata tanta acqua solo per scopi necessari. Già ho messo in allerta i vigili per un drastico controllo, tolleranza zero per i trasgressori”.

