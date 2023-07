SPERONE (AV). Per la morte dello chef Raffaele Casale, grazie alla caparbietà del papà Felice potrebbe esserci la svolta giudiziaria

Sulla morte del giovane chef baianese Raffaele Casale, avvenuta nell’agosto di sei anni fa, in un sinistro stradale in via Martiri di Palermo a Trani, potrebbe finalmente arrivare la verità, morte del giovane 29enne che secondo il papà Felice Casale non è stata mai fatta piena luce e per il quale i genitori di Raffaele continuano a combattere per appurare di chi sono le responsabilità. Per l’11 luglio nell’aula Gup del Tribunale di Trani è stato fissato l’incidente probatorio per la triste vicenda. Scarsa illuminazione della strada, una pista ciclabile dissestata e sotto sequestro e un tappeto di aghi di pino che rendono quasi sdrucciolevole l’asfalto: a parere di Felice, il padre di Raffaele, sono queste le concause che hanno provocato la perdita di controllo della moto di suo figlio. Grazie alla caparbietà del papà Felice e che si è evitato che l’inchiesta fosse archiviata dal Gip Lucia Anna Altamura che aveva chiesto indagini suppletive; ma che anzi allo stato attuale risultino esservi cinque persone indagate con l’accusa di concorso per omicidio stradale per la morte di Raffaele: Isabella De Feo, la donna che conduceva la vettura che precedeva la moto di Raffaele; Giovanni di Donna, all’epoca a capo dell’ufficio tecnico del Comune, Francesco Patruno, funzionario del Comune di Trani, il comandante della Polizia Locale Leonardo Cuocci e Alessandro Guadagnolo, l’ex amministratore unico di AMIU. Nominato anche il perito dell’incidente probatorio, l’ingegnere forense Mario Scipione. Per tutti l’iscrizione nel registro degli indagati è con l’accusa di concorso in omicidio stradale.