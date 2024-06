SPERONE (AV). Grande Successo per la Compagnia “Zigo Zago” al Teatro Don Bosco di Napoli

La commedia, ricca di colpi di scena e risate, ha saputo conquistare il cuore degli spettatori presenti, dimostrando ancora una volta il talento e la passione degli attori della compagnia “Zigo Zago”. La serata non è stata solo un trionfo artistico, ma anche un gesto di solidarietà: l’incasso della serata è stato interamente devoluto in beneficenza, contribuendo a sostenere cause importanti e a dimostrare l’impegno della compagnia nel sociale.

“Miracolo a Napoli”, con la sua trama coinvolgente e i personaggi ben caratterizzati, ha saputo trasportare il pubblico in un viaggio emozionante, ricco di risate e momenti toccanti. La performance della compagnia speronese ha ricevuto applausi e apprezzamenti unanimi, consolidando il loro ruolo di ambasciatori del teatro amatoriale di qualità.

La tournée della compagnia “Zigo Zago” proseguirà nelle prossime settimane con altre tappe in varie città, portando il loro messaggio di arte e solidarietà a un pubblico sempre più vasto. Con il loro impegno e la loro passione, gli attori di “Zigo Zago” continuano a dimostrare che il teatro amatoriale può essere un potente veicolo di intrattenimento e beneficenza, capace di unire le persone e di fare la differenza nella comunità.