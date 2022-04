SPERONE. Adolfo Alaia: “Uniti per Sperone? Li chiamerei Uniti per diffamare”

“Inviare foto da pubblicare a giornali, con due pezzi di intonaco distaccato, volutamente distaccato per evitare pericolo e da ripristinare appena il tempo necessario dell’asciugatura dell’umidità, per asserire lo SCEMPIO IN CUI VERSA IL CIMITERO DI SPERONE, come lo devo chiamare se non diffamazione e disaffezione per il proprio paese? Non c’è bisogno di sprecare altre parole, fatevi un giro nel Cimitero di Sperone, per capire il livello dell’opposizione a Sperone”. Così Adolfo Alaia alle accuse rivoltegli dell’opposizione di Sperone.

