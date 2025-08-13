Somma Vesuviana, una panchina per ricordare Annamaria

A Somma Vesuviana, in Piazza Vittorio Emanuele III, una nuova panchina si distingue per il suo valore simbolico. Donata dalla famiglia Piccolo, Franco e Filomena, cittadini italoamericani profondamente legati alle loro radici, l’opera è un omaggio alla memoria di Annamaria, figura cara alla comunità.

Il sindaco Salvatore Di Sarno, in un post sui social, ha descritto il gesto come un atto di amore, di radici, di ricordi che non svaniscono. La panchina, ha sottolineato, sarà un luogo di incontro e contemplazione, dove la presenza gentile di Annamaria continuerà a farsi sentire.

Il dono, semplice ma carico di significato, rappresenta un invito alla comunità a fermarsi, respirare e ricordare. Un tributo che unisce memoria privata e bene comune, rafforzando il legame tra chi è rimasto e chi, come la famiglia Piccolo, porta Somma Vesuviana nel cuore anche a migliaia di chilometri di distanza.