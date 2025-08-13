Sant’Anastasia, l’assessore Di Fraia elogia i volontari della Protezione Civile: “Orgoglio anastasiano”

SANT’ANASTASIA (NA) – “Protezione Civile, orgoglio anastasiano”. Con queste parole, pubblicate in un post su Facebook, l’assessore del Comune di Sant’Anastasia Alfonso Di Fraia ha voluto esprimere pubblicamente la propria gratitudine ai volontari impegnati in questi giorni nelle operazioni di spegnimento degli incendi sul Vesuvio.

«In questi giorni difficili per il nostro Vesuvio – scrive Di Fraia – i nostri volontari della Protezione Civile Santanastasia sono in prima linea nelle operazioni di spegnimento, in sostegno alla popolazione dei comuni viciniori. Grazie per il coraggio, la dedizione e l’amore che dimostrate ogni giorno per la nostra terra. Da anastasiano, da volontario, da vostro assessore sono fiero di voi».

Il messaggio si conclude con un ringraziamento sentito: “Grazie ragazzi!” corredato da cuori rossi, a testimonianza di un legame affettivo e di un riconoscimento che va oltre il ruolo istituzionale.