Grottaminarda, riapre il campetto di Piazzale della Repubblica: nuove opportunità per i ragazzi

Si riaccendono le luci sul campetto sportivo di Piazzale della Repubblica a Grottaminarda, restituendo vitalità a un’area centrale del paese oggetto di un più ampio intervento di valorizzazione urbana.

Nei giorni scorsi è stata inaugurata la nuova gestione dell’impianto polivalente, affidato in locazione dal Comune tramite un avviso pubblico.

«Il campetto di proprietà comunale è tornato operativo e auguriamo buon lavoro al nuovo gestore», spiega l’assessore allo Sport Michele Spinapolice. «Per l’amministrazione era fondamentale assegnarlo nuovamente perché significa dare ai ragazzi nuove opportunità di fare sport e socializzare in maniera sana, rivitalizzando al tempo stesso un quartiere su cui stiamo intervenendo con altre iniziative di riqualificazione».