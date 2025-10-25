Sisma in Irpinia, la Prefettura ordina l’attivazione dei C.O.C.: in azione anche Mugnano del Cardinale, Baiano, Avella e Quadrelle

AVELLINO – Dopo le scosse di terremoto che hanno interessato l’Irpinia nella serata di sabato, la Prefettura di Avellino, guidata dal prefetto Rossana Riflesso, ha inviato una circolare urgente a tutti i sindaci della provincia disponendo l’attivazione dei Centri Operativi Comunali (C.O.C.).

La disposizione mira a garantire il coordinamento delle attività di Protezione Civile e il contatto costante tra i Comuni e la Prefettura, per segnalare eventuali danni a persone o strutture e predisporre, se necessario, aree di accoglienza per la popolazione nelle zone prossime all’epicentro.

Nel Mandamento Baianese si sono immediatamente attivati i Comuni di Quadrelle, con il sindaco Simone Rozza, di Baiano, guidato da Enrico Montanaro, e di Avella, con il primo cittadino Vincenzo Biancardi, che hanno riunito le unità operative comunali e avviato le prime verifiche di sicurezza.

A Mugnano del Cardinale, sotto il coordinamento del sindaco Alessandro Napolitano, i tecnici comunali, accompagnati dalla Polizia Locale, hanno effettuato sopralluoghi nelle scuole e negli edifici pubblici, proseguendo i controlli fino a tarda sera per accertare eventuali criticità.

In tutti i Comuni interessati, nella mattinata di domani saranno disposti ulteriori e più approfonditi sopralluoghi tecnici sugli edifici scolastici, comunali e sulle principali infrastrutture, per garantire la piena sicurezza dei cittadini e delle strutture pubbliche.

Le amministrazioni del territorio restano in costante contatto con la Prefettura e la Protezione Civile, pronte ad intervenire in caso di necessità.

L’invito alla popolazione è di mantenere la calma, non diffondere notizie non verificate e seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali diffuse dai Comuni.