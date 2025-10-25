Irpinia, notte di lavoro per la Protezione Civile: attivati centri e controlli in tutta la provincia

AVELLINO – Dopo la scossa di magnitudo 4.0 che ha interessato l’Irpinia, il sistema di Protezione Civile si è pienamente attivato su tutto il territorio provinciale. In coordinamento con la Prefettura di Avellino, sono stati aperti i Centri Operativi Comunali (C.O.C.) in tutti i comuni, per garantire assistenza e monitoraggio costante della situazione.

Nel capoluogo, il Comune di Avellino ha predisposto l’apertura di due centri di accoglienza temporanei per i cittadini che, per precauzione o timore, non intendono rientrare nelle proprie abitazioni.

Il primo è stato allestito nel quartiere San Tommaso, come previsto dal Piano comunale di Protezione Civile, mentre un secondo punto di accoglienza è stato attivato in via Nobile, presso la scuola “D’Agostino”. Entrambe le strutture sono operative e dotate di spazi attrezzati per ospitare chi necessita di trascorrere la notte fuori casa.

La macchina dei soccorsi, coordinata dal Centro Coordinamento Soccorsi della Prefettura, resta in stato di allerta. Tecnici comunali, volontari e forze dell’ordine stanno proseguendo le verifiche sugli edifici pubblici e scolastici, soprattutto nei comuni più vicini all’epicentro di Montefredane.

La situazione è in costante aggiornamento: eventuali nuove disposizioni e informazioni per la popolazione verranno comunicate attraverso i canali istituzionali della Prefettura e dei Comuni interessati.