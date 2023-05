SIRIGNANO. Tutto pronto per gli eventi estivi 2023.

L’estate sta per tornare e quella di quest’anno sarà all’insegna degli eventi: Tutte le piazze, e non solo, torneranno ad essere protagoniste di momenti di ritrovo e divertimento. Ecco il programma delle prossime settimane: musica, sport, specialità gastronomiche, animazione per bambini e spettacoli accompagneranno le serate nella cornice del bel paese. Serate per tutti, adulti e bambini, sportivi e golosi. Dalla festa della cotoletta al Dj set per ragazzi, dal Calcio Tennis alle escursioni in montagna. Tutto reso possibile dall’Amministrazione, dalle associazioni del territorio e da tutti i ragazzi che hanno organizzato e ideato i vari eventi.