SIRIGNANO – Si è concluso il Campus Estivo

Ieri nella splendida location del Castello dei Principi di Sirignano, con una simpatica e gioviale manifestazione, si è concluso il campus estivo organizzato dal Comune di Sirignano, in collaborazione con l’associazione AN.SI.CA, con la presenza del sindaco Antonio Colucci. Quest’anno il campus ha ottenuto un ottimo successo, frequentato da 100 bambini, che nel corso di questi giorni hanno partecipato a giochi collettivi, sportivi ed altri eventi che li hanno tenuti impegnati ed interessati alle nuove tecniche messe in campo magistralmente dalla prof.ssa Antonella Iossa, che ha salutato e ringraziato le famiglie per la partecipazione e la fattiva collaborazione. (L. Carullo)