Meteo, arriva “Caronte Bis”, con temperature fino a 48 gradi

Il clima italiano è sempre più tropicale e all’inizio della settimana è in arrivo un nuovo anticiclone che porterà ancora caldo estremo sulla penisola.“E’ in arrivo ‘Caronte Bis’, una nuova fiammata africana con l’anticiclone che – afferma il meteorologo – porterà temperature oltre i 45°C anche in Puglia e picchi di 48°C, di nuovo, in Sardegna. E tutto questo calore scalderà anche i nostri mari”.

Lunedì 24. Al nord: soleggiato e molto caldo. Al centro: soleggiato e caldo fino a 40°C. Al sud: sole e caldo estremo fino a 45-48°C. Tendenza: fiammata africana specie verso le Isole Maggiori e l’estremo Sud, massime diffuse di 45°C ad inizio settimana con picchi di 48°C.