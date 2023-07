Prima eletta Sonia Napolitano, l’avvocato vincente all’ordine di Nola

Con 960 preferenze è l’avvocato Napolitano, la più votata alle ultime elezioni forensi del Consiglio di Nola

Sorriso comunicativo e rassicurante, moglie e madre premurosa, donna determinata e sempre disponibile ad aiutare un collega in difficoltà. Parliamo di Sonia Napolitano, avvocato cassazionista e civilista, che alle ultime elezioni forensi del Consiglio di Nola, ha ottenuto una vittoria schiacciante. I numerosi colleghi con il loro voto, 960 le preferenze ottenute, le hanno riconosciuto caparbietà e professionalità; impegno profuso negli anni e soprattutto stima. “Sono profondamente grata e desidero ringraziare tutti coloro che mi hanno scelta ancora una volta– dichiara l’Avv Napolitano- È un risultato che mi ino rgoglisce, ed è per me una grande responsabilità. La carica di Consigliere dell’Ordine l’ho sempre considerato un servizio e non come un esercizio di potere. Per questo nuovo mandato, mi attendono sfide e nuovi progetti con l’obiettivo di sostenere l’importanza dei consigli dell’Ordine come anello di congiunzione tra l’Avvocatura Nazionale e i tanti studi professionali, piccoli e grandi”. La missione di Sonia Napolitano sarà volta all’inclusione, all’ascolto e al sostegno dei colleghi tutti, affinchè questi possano trovare risposte operative alle loro esigenze. “Sviluppare servizi per risolvere i problemi che quotidianamente si incontrano – continua Napolitano – ma soprattutto per dare più valore, restituire la dignità alla nostra categoria di avvocati, ascoltare e coinvolgere i colleghi nella discussione istituzionale, ed essere parte attiva ai processi decisionali. A tutti coloro che hanno riposto la loro fiducia in me, dimostrerò con i fatti, che alle parole pronunciate in campagna elettorale, seguiranno contenuti per il bene dell’avvocatura non solo locale, ma dell’intera comunità forense”. Favorire la conoscenza tra colleghi, sviluppare occasioni di confronto e condivisione, continuare a dare stabilità all’Ordine, e gestire l’innovazione del vasto panorama professionale. Mettere in campo le idee, essere lungimiranti e fare squadra, sempre!

Sabrina Ciani