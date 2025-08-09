Monte Terminio, escursione finisce male: due dispersi salvati dal Soccorso Alpino

Volturara Irpina (Avellino) — Un’escursione ad anello sul Monte Terminio si è trasformata in un’operazione di salvataggio nel pomeriggio di oggi, quando due persone si sono smarrite in una zona impervia, costringendo all’intervento il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS).

I due escursionisti avevano lasciato l’auto in località Campolaspierto a Volturara Irpina con l’intenzione di raggiungere la vetta e completare il giro ad anello. Durante il percorso hanno perso il sentiero, finendo in un’area difficile da attraversare. Dopo aver allertato il 112, l’allarme è stato immediatamente trasferito alla centrale operativa del CNSAS.

Un operatore è riuscito a contattarli telefonicamente, ma senza ottenere coordinate precise. Una prima squadra di tecnici ha iniziato la ricerca partendo dall’auto verso la vetta, mentre l’operatore, in un secondo momento, è riuscito a geolocalizzare i dispersi nei pressi della località Acqua delle Logge.

La centrale ha quindi dirottato la prima squadra verso il punto indicato, passando per l’eremo Salvatore di Serino con il supporto di un veicolo 4×4 di Serino Fuoristrada. È stata inoltre inviata una seconda squadra del CNSAS, insieme a un’unità del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi.

Queste ultime hanno raggiunto i due escursionisti, riaccompagnandoli alle auto. Non si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118.

L’operazione è stata condotta in sinergia con il Comando compagnia dei Carabinieri di Solofra e con il supporto di una pattuglia dei Carabinieri di Aiello del Sabato.