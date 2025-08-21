Alla scoperta di Calitri con Irpinia Express: un viaggio tra storia, panorami e ceramica

Organizzato da: Irpinia Express

Partenza: ore 8:30 dalla Stazione di Avellino (parcheggio libero disponibile).

Inizia così una giornata immersi nella bellezza della Calitri antica. Il viaggio in treno storico porta i partecipanti fino alla stazione di Calitri-Pescopagano, con arrivo previsto per le 12:00. Ad accogliere i viaggiatori ci saranno rappresentanti dell’Amministrazione comunale e della Pro Loco, prima del trasferimento con navette al borgo.

Mattina: i panorami e il centro storico

Alle 12:20 si apre la visita guidata:

• Punto panoramico Chiesetta di S. Lucia: uno scorcio mozzafiato sulla Calitri antica, perfetto per fotografie memorabili.

• Passeggiata nel centro storico: un labirinto di vicoli, scalinate, portali in pietra e loggette settecentesche, tra grotte e locali di stagionatura di salumi e formaggi.

• Laboratorio di ceramica: scoperta dell’arte locale con dimostrazioni pratiche.

• Chiesa della S.S. Annunziata: annessa all’antico Monastero delle Benedettine, custodisce un altare ligneo barocco del Settecento e una pala cinquecentesca dell’Annunciazione.

Pranzo: libertà di scelta

Il pranzo è a cura dei partecipanti:

• Opzione 1: pranzo a sacco, ideale per chi ama fare picnic con vista panoramica.

• Opzione 2: ristoranti locali, consigliata la prenotazione:

• La Gatta Cenerentola – 3396126753

• L’Antica Grotta – 3667140546

• La Locanda dell’Arco – 3388568295

• Masseria Pietra Mulina – 3343349901

Pomeriggio: il borgo castello e i musei

Alle 15:30 inizia la seconda parte della visita guidata:

• Borgo Castello: sulle rovine dell’antico castello distrutto dal terremoto del 1694 si scoprono grotte, mura antiche e terrazze panoramiche.

• Museo della Ceramica: una selezione di oggetti storici dal IV secolo a.C. al XX secolo, con focus sulla produzione locale e artistica contemporanea.

Costi: ingresso Borgo Castello 2€, bambini e over 65 1€. Nota: il percorso interno prevede gradini.

Rientro: ore 17:30 con bus per Avellino

Biglietti e costi viaggio

• Adulti: 9,90 € (andata e ritorno)

• Ragazzi 4-12 anni: 4,95 €

• Bambini 0-4 anni: gratuito

Biglietti disponibili su www.trenitalia.com, biglietterie, self-service e agenzie autorizzate. Il viaggio di andata è in treno storico, mentre il ritorno avverrà con bus GT. Sconti speciali: 50% per ragazzi dai 4 ai 12 anni.