Sirignano e Mugnano del Cardinale, nuova chiusura notturna dell’acqua per il 7 agosto: allarme siccità in Irpinia

AVELLINO – Ancora disagi legati alla carenza idrica in Irpinia. L’Alto Calore Servizi S.p.A. ha comunicato la sospensione temporanea dell’erogazione dell’acqua nei Comuni di Sirignano e Mugnano del Cardinale, in provincia di Avellino, nella notte tra il 7 e l’8 agosto 2025, a causa di una significativa riduzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi.

Nel dettaglio, a Sirignano, l’interruzione interesserà il serbatoio principale a partire dalle 22:00 di oggi fino alle 06:00 di domani mattina. A Mugnano del Cardinale, invece, la chiusura scatterà un’ora più tardi, alle 23:00, con riattivazione prevista sempre per le 06:00.

L’azienda specifica che gli orari indicati corrispondono all’effettiva manovra tecnica sulle condotte, ma gli effetti concreti per le utenze domestiche possono variare in base ai tempi di riempimento delle reti locali. Inoltre, a causa della grave situazione di siccità, l’acqua potrebbe mancare anche prima dell’orario indicato.

Alla riapertura del servizio, si potrebbero verificare episodi transitori di torbidità, che, pur non compromettendo la potabilità dell’acqua, rendono necessario lasciar scorrere i rubinetti per alcuni minuti, fino alla scomparsa di eventuali residui.

Per informare tempestivamente gli utenti, Alto Calore utilizzerà il sito web ufficiale (www.altocalore.it) e il canale Facebook aziendale. In caso di necessità urgenti e non rinviabili, resta attivo il numero verde 800 954 430.

L’emergenza idrica in Irpinia, aggravata da un’estate particolarmente secca, continua a mettere sotto pressione la rete di distribuzione. Gli interventi programmati, seppur temporanei, diventano sempre più frequenti nel tentativo di gestire con razionalità una risorsa ormai scarsa.