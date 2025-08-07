Vallo di Lauro in fiamme: piromani scatenano nuovi incendi a Moschiano e Quindici

Non si arresta l’emergenza incendi nel Vallo di Lauro. Dopo i roghi che ieri hanno interessato le montagne di Taurano e Moschiano, oggi nuove fiamme stanno devastando vaste aree boschive nei comuni di Quindici e, nuovamente, nella zona di località Santa Cristina a Moschiano.

Le fiamme stanno distruggendo ettari di bosco lungo i sentieri che conducono alle località Madonna della Neve e Santa Cristina. In particolare, a Moschiano non si esclude che l’incendio odierno sia una ripresa del rogo domato ieri: il vento potrebbe aver riattivato un focolaio residuo, alimentando nuovamente il fuoco.

È massiccio il dispiegamento di forze per fronteggiare l’emergenza. Sul posto sono intervenuti gli operatori antincendio della Comunità Montana, la Protezione Civile Regionale – anche con l’ausilio di mezzi aerei – e i Vigili del Fuoco. Nonostante gli sforzi, il bilancio è pesante: decine di ettari di bosco sono già andati in fumo.

Le autorità locali non escludono la matrice dolosa dei roghi e invitano la popolazione alla massima collaborazione nel segnalare eventuali comportamenti sospetti.