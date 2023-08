SIRIGNANO (AV). Tutto pronto per la festa patronale in onore di Sant’Andrea Apostolo

Tutto pronto per la festa patronale in onore di Sant’Andrea Apostolo che avrà il clou delle celebrazioni il 27 agosto a Sirignano (AV). Le festività patronali sono eventi speciali che celebrano i patroni di una comunità o di una chiesa e spesso includono una serie di attività culturali, religiose e sociali. Che tipo di eventi e attività sono previsti per questa festa? SI terranno per l’occasione la processione del Santo, i Battenti, messe solenni, e poi la festa civile con la degustazione di cibo tradizionale, musica, giochi o altre attività. Sarà un’occasione memorabile per tutti coloro che parteciperanno. Ecco in allegato il programma completo della festa nella locandina allegata.