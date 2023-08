UFFICIALE: Scambio tra Avellino e Triestina – Moretti per Pezzella

Nella giornata di ieri è giunta l’ufficialità di uno scambio che sta già facendo parlare i tifosi dell’Avellino e della Triestina. La società calcistica dell’Avellino ha siglato un accordo con la Triestina per il trasferimento del giovane difensore classe 2002, Lorenzo Moretti, mentre in direzione opposta si è diretto Salvatore Pezzella, classe 2000, un mediano cresciuto nel settore giovanile della Roma.

Questo scambio ha destato grande interesse nel mondo del calcio, in quanto entrambi i giocatori promettono molto per il futuro. Lorenzo Moretti, con le sue abilità difensive e il suo senso della posizione, è considerato uno dei giovani talenti emergenti nel reparto difensivo, mentre Salvatore Pezzella è noto per la sua versatilità in campo e il suo talento nel centrocampo.

La società di Avellino ha anche annunciato la risoluzione consensuale del rapporto con Gianmaria Zanandrea, augurandogli un futuro prospero nella sua carriera calcistica. Questo movimento testimonia la volontà del club di ristrutturare la squadra e cercare nuove opportunità per raggiungere obiettivi ambiziosi nella prossima stagione.

Ma le novità non finiscono qui. La società di Avellino si è dimostrata attiva sul mercato e sta lavorando duramente per completare la rosa con due importanti acquisti. In particolare, si sta cercando di rinforzare il centrocampo e l’attacco. Per quanto riguarda il centrocampo, i nomi di Marco Armelillo del Modena e Di Iacopo Petriccione del Crotone sono quelli che circolano con maggiore insistenza. Entrambi i giocatori hanno dimostrato il loro valore nelle competizioni passate e potrebbero portare un contributo significativo alla squadra.

Nel reparto offensivo, la società sta valutando l’opportunità di acquisire un attaccante brevilineo per colmare eventuali lacune, soprattutto in attesa del ritorno di Trotta e Russo, che al momento sono alle prese con infortuni. Questo dimostra la determinazione del club di garantire una rosa equilibrata e competitiva per la prossima stagione.

(Francesco Piccolo)