Sicurezza Stradale a Baiano: I residenti di via Gramsci lanciano un appello.

A Baiano, la tranquillità dei residenti lungo via Gramsci è minacciata da un problema di sicurezza stradale che richiede l’attenzione immediata delle autorità locali. Diversi residenti hanno segnalato comportamenti imprudenti da parte di alcuni automobilisti che, incuranti dei pericoli, sfrecciano lungo questa strada particolarmente stretta in alcuni punti e altamente frequentata. Di fronte a questa problematica, i residenti di via Gramsci lanciano un appello alle autorità competenti affinché predispongano maggiori controlli lungo il tratto di strada. La presenza più costante delle forze dell’ordine potrebbe contribuire a scoraggiare comportamenti imprudenti e assicurare un ambiente più sicuro per tutti.