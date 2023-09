SIANO, DOPO QUASI 20 ANNI TORNA IL CLUB NAPOLI CALCIO: SABATO 9 SETTEMBRE L’INAUGURAZIONE

Per diverse vicissitudini, da un po’ di tempo il club Napoli non faceva più bella mostra di sé nella cittadina dell’Agro Nocerino. Complice la grande cavalcata del Napoli, terminata con la conquista del terzo scudetto, un gruppo di giovani tifosissimi del Napoli, seguendo le orme dei loro predecessori, ha deciso di ridare vita al Club Napoli Siano. Il club ha l’ambizione di raccogliere quanti più amanti della maglia azzurra presenti sul territorio di Siano in modo da vivere tutti insieme le grandi emozioni che il Napoli regala.

Siano, la cittadina della valle dell’orco, dimostra ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, il suo indissolubile amore per la squadra di calcio del Napoli. Una tradizione che dura, con presenza alternata, da oltre 50 anni, essendo il primo club Napoli Siano nato negli anni 60-70. L’entusiasmo della vittoria dello scudetto durante lo scorso campionato, ha spinto un gruppo di soci fondatori, costituito da 22 persone con a capo il presidente Alfonso Marino, ad aprire nuovamente un club, considerato come tempio d’amore per la fede azzurra, la cui sede sarà presso la centralissima piazza Municipio.

Diversi gli obiettivi che il presidente e i membri del direttivo si prefiggono, tra cui: coinvolgere e far iscrivere al club quanti più tifosi possibile, presenti sul territorio di Siano e non solo; vedere in gruppo le partite della squadra del cuore, tutti insieme nella sede del club, oppure organizzando pullman per le gare interne allo stadio Maradona e trasferte fuoricasa per sostenere i propri beniamini anche fuori le mura amiche.

Il presidente del club, Alfonso Marino, insieme a tutti i ragazzi, si sono posti l’obiettivo di coniugare la passione per il Napoli con la crescita del territorio attraverso l’organizzazione di manifestazioni sportive e culturali che portino beneficio a tutta la collettività sianese. Insomma, un connubio di amore per il Napoli e rispetto per il territorio di Siano.

L’inaugurazione ufficiale del club Napoli Siano si terrà sabato 9 settembre 2023 alle ore 21,00 presso piazza Municipio, 9 – Siano, sede del club. Per l’occasione si svolgerà la “notte azzurra”, una festa targata club Napoli Siano, per celebrare la nascita della nuova associazione e soprattutto gridare insieme Forza Napoli! Tante sorprese e novità…un club nuovo con idee nuove. Non Mancare. Forza Napoli sempre! Ti aspettiamo…colora d’azzurro la piazza.