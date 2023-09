ANPI Zona Nolana 80° Anniversario Eccidio nazifascista.

L’ANPI Zona Nolana celebra l’80° anniversario dei fatti tragici che, nel settembre del 1943, costarono la vita a diverse vittime dell’occupazione tedesca del nostro territorio, in collaborazione con il Comune di Nola e con la rivista Infiniti Mondi, https://www.facebook.com/ANPIZonaNolana/ .

La fucilazione di dieci ufficiali in Piazza D’Armi l’11 settembre, oltre a un altro ufficiale trucidato il giorno precedente e un altro ancora malato e bloccato in infermeria, fu la rappresaglia per gli scontri a fuoco, scaturiti dal rifiuto dei militari italiani di lasciarsi disarmare, che costarono la vita a un soldato tedesco. Vi furono altre vittime sia militari che civili della barbarie nazifascista, anche tra alcuni civili che intrapresero iniziative di resistenza e sabotaggio.

Per ricordare tutti insieme coloro che persero la vita in queste tragiche circostanze, l’ANPI Zona Nolana ha scelto di dedicare a ciascuna vittima una pietra d’inciampo da porre ai piedi della lapide affissa in ricordo dei fatti del settembre ’43, sul retro del Monumento eretto negli anni ’60 in onore dei carbonari Morelli e Silvati.

Il Presidente della sezione ANPI Zona Nolana, Giovanni Notaro, dichiara: «L’A.N.P.I Zona Nolana in occasione dell’80° dell’Eccidio di Nola, insieme al Comune, ricorda i caduti dedicando ad ognuno dei dodici militari e dei cinque civili una pietra d’inciampo, installate nei pressi del monumento degli eroi risorgimentali. Il nostro impegno -sottolinea il Presidente Notaro- è ricordare e far conoscere la storia degli uomini e delle donne delle nostre terre che hanno lottato e spesso pagato con la vita la nostra libertà e democrazia».

Venerdì 8 settembre, alle ore 17.30, presso il Museo Archeologico di Nola, l’ANPI Zona Nolana interviene alla presentazione del numero speciale della rivista Infiniti Mondi, dedicato a quei drammatici eventi.

Lunedì 11 settembre, sempre alle 17.30, in P.zza Marconi, presso il Monumento ai moti carbonari, si celebra solennemente l’80° anniversario dell’Eccidio, alla presenza delle autorità militari, civili e religiose, in collaborazione con il Comune di Nola, e in questa occasione verranno inaugurate le Pietre d’inciampo in ricordo delle vittime dell’occupazione nazista, sia militari che civili.