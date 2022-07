Si è concluso il Concorso Letterario “MVautore” Poesie d’Autore – 1 Edizione 2022 – Premiato il merito, la meritocrazia come base per la giusta competizione

Si è appena conclusa la Prima Edizione del Premio Letterario di Poesia “MVautore”. Sono state valutate 269 opere provenienti da tutto il mondo. Abbiamo raggiunto un ottimo risultato, un Concorso Letterario gratuito che ha premiato il merito. La meritocrazia resta l’arma vincente, sostanziale per il futuro – spiega il prof. Michele Vario, Presidente e organizzatore del concorso di Poesia. Quattro le categorie premiate, dodici diplomi di merito e quattro opere spedite ai vincitori. A breve, saranno inviate le comunicazioni ai selezionati dalla giuria tecnica, coloro i quali hanno totalizzato una votazione pari a 21/30, per essere inseriti nell’antologia – libro speciale che rappresenterà una forma letteraria di poesie d’autore. Sono stati rispettati i valori che valorizzano l’eccellenza, meritocrazia e trasparenza come base per la giusta competizione, la poesia tiene viva la mente, resta l’arte raffinata, un lusso da proliferare, l’incantesimo… eterna! – conclude il prof. Michele Vario.

adsense – Responsive – Post Articolo