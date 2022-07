I 44 Gatti sbarcano ad Avella

di Marco Esposito

Continuano gli appuntamenti del cartellone Avella Art Festival ed arriva l’evento clou per i più piccoli, ma anche per i grandi. Ad Avella, nel giardino del palazzo Baronale, arrivano i 44 Gatti, evento inserito nella rassegna “Teatro Sotto le Stelle”. Presentato dall’instancabile direttore artistico Vittorio Nappi che vanta un’attività lunga 15 anni, sempre in giro per lo stivale con un baule di esperienza. In questi anni ha prodotto circa 20 spettacoli straordinari, tra cui Circo Sotto le Stelle e Cartoon Show, passando da Pinocchio e finendo ai 44 Gatti, facendo così divertire migliaia di famiglie. In collaborazione con l’associazione Mela, i Gattoni danno appuntamento Lunedì 11 Luglio con un unico spettacolo alle ore 20.00

