Issàara: Il Successo di un Connubio Vincente tra Winery e Restaurant a Quadrelle. VIDEO

Issàara è molto più di un semplice ristorante e cantina: è il risultato della passione, della dedizione e della bravura dello chef Benedetto Molaro e dell’enologa Giulia La Marca. Situato nel suggestivo borgo di Quadrelle, Issàara ha conquistato il cuore e il palato dei suoi clienti grazie alla sua proposta culinaria unica e all’ampia selezione di vini di qualità.

Il connubio tra winery e restaurant è stato un elemento vincente per Issàara, contribuendo in modo significativo al suo straordinario successo. Lo chef Benedetto Molaro e l’enologa Giulia La Marca hanno sempre creduto che l’amore vinca su tutto, e i risultati hanno dimostrato che hanno ragione.

Issàara propone una cucina territoriale rivisitata in chiave moderna, con piatti che spaziano dalla tradizione locale a influenze europee, il tutto realizzato con amore e utilizzando ingredienti di alta qualità, tra cui la Nocciola di Avella, il Cacio Moscio, l’Aglio Orsino del Partenio, il Pecorino di Carmasciano e Bagnolese, il Caciocavallo Irpino e il manzo irpino, provenienti dalle aziende agricole e dai produttori locali.

Il menù di Issàara cambia ogni tre mesi per offrire sempre proposte fresche e stagionali, pur mantenendo intatto il concetto di base che privilegia l’uso dei prodotti locali. Inoltre, l’ampia carta dei vini, che include anche la produzione delle cantine La Marca, si sposa perfettamente con le proposte culinarie, offrendo ai clienti un’esperienza gastronomica completa e soddisfacente.

Il riconoscimento ottenuto dalla guida Osterie d’Italia 2024 è la testimonianza tangibile dell’eccellenza di Issàara. Essere inclusi in questa guida, con un premio speciale per la selezione articolata e rappresentativa di vini, è un onore e un attestato di qualità che conferma il prestigio e la reputazione del locale.

Con le nostre telecamere siamo entrati in questo luogo magico, dove la passione per la cucina e per il vino si fondono per creare un’esperienza unica e indimenticabile per tutti i sensi.