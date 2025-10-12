Serie D – Girone H: il Fasano vola in vetta, bene Fidelis e Nardò. Crolla l’Acerrana

Settima giornata ricca di gol e di emozioni nel Girone H di Serie D. Il Città di Fasano continua la sua corsa e conquista la vetta solitaria con 17 punti grazie al successo esterno sul campo della Virtus Francavilla (0-1). Decisiva la rete di Serri, che regala tre punti pesantissimi ai biancazzurri.
Alle spalle dei pugliesi restano Fidelis Andria e Martina Calcio 1947, entrambe a quota 14. Gli andriesi piegano il Nola 1925 per 3-1 al “Degli Ulivi” con una prestazione convincente, mentre il Martina esce sconfitto di misura (1-0) nel derby con il Manfredonia, che conquista tre punti fondamentali in chiave salvezza.
Torna a vincere anche il Barletta 1922, che supera la Ferrandina con un gol di Pignataro nel finale. Sorride pure la Paganese, vittoriosa in trasferta sul campo del Pompei (0-1), mentre l’Heraclea Calcio si impone sul difficile terreno del Real Acerrana (0-1), affondando i granata sempre più in crisi con appena tre punti in classifica.
Pareggio senza reti tra Sarnese 1926 e Real Normanna (0-0), partita equilibrata e povera di emozioni.
Spettacolo invece al “Giovanni Paolo II” di Nardò, dove i granata travolgono l’Afragolese con un netto 3-0, tornando così a respirare dopo un avvio complicato.
RISULTATI 7ª GIORNATA (12 ottobre 2025)
• F.C. Pompei – Paganese Calcio 1926 0-1
• Francavilla – FBC Gravina 0-1
• Sarnese 1926 – Real Normanna 0-0
• Virtus Francavilla – Città di Fasano 0-1
• Barletta 1922 – Ferrandina 1-0
• Manfredonia Calcio 1932 – Martina Calcio 1947 1-0
• Nardò – Afragolese 3-0
• Real Acerrana 1926 – Heraclea Calcio 0-1
• Fidelis Andria – Nola 1925 3-1
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Città di Fasano 17
2. Fidelis Andria 14
3. Martina Calcio 1947 14
4. Paganese Calcio 1926 13
5. Heraclea Calcio 13
6. Barletta 1922 12
7. Afragolese 10
8. Virtus Francavilla 9
9. Francavilla 8
10. FBC Gravina 8
11. Sarnese 1926 8
12. Nardò 8
13. Nola 1925 8
14. Manfredonia Calcio 1932 7
15. Ferrandina 7
16. Real Normanna 6
17. F.C. Pompei 6
18. Real Acerrana 1926 3