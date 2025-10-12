Eccellenza – Girone B: Apice sempre più in fuga, pari tra Battipagliese ed Ebolitana

Il weekend dell’11 e 12 ottobre ha offerto una 7ª giornata di Eccellenza Girone B ricca di emozioni, conferme e qualche sorpresa.

L’Apice Calcio 1964 continua la propria corsa in vetta imponendosi anche sul difficile campo della Sanseverinese con un netto 3-1: sesta vittoria su sette gare e primato solido a quota 19 punti. Gli uomini di mister Spina si confermano la squadra più completa del torneo, con 20 reti realizzate e appena 3 subite.

Dietro i biancoverdi, rallenta l’Ebolitana Calcio 1925, che non va oltre l’1-1 sul campo della Battipagliese nel derby salernitano. Partita intensa e combattuta, decisa dalle reti di Campione per gli ospiti e Guerrera per i padroni di casa. Un punto che lascia le due formazioni rispettivamente al secondo e terzo posto.

In gran forma anche la Pro Sangiorgese, che espugna il campo del Rossoblù Castel San Giorgio con un sonoro 4-1, agganciando la Battipagliese a 13 punti.

Prosegue il buon momento del Castelpoto, che piega la Virtus Monteforte (1-0) e si inserisce nel gruppo di testa con 12 punti, gli stessi dei Lions Montemiletto, vittoriosi 3-1 sulla Polisportiva Santa Maria Cilento.

Convince l’Agerola, che al “San Matteo” supera 2-0 l’U.S. Angri 1927, rilanciandosi dopo un avvio altalenante.

Successo di misura anche per il Costa d’Amalfi (1-0 sul San Vito Positano), mentre il Salernum Baronissi batte 1-0 la Polisportiva Puglianello e torna a respirare.

Il match più spettacolare è andato in scena a Solofra, dove il Città di Solofra ha avuto la meglio sul Buccino Volcei per 4-2: partita vibrante, con sei gol e continui ribaltamenti di fronte, che regala tre punti preziosi agli irpini.

RISULTATI 7ª GIORNATA

Sabato 11 ottobre 2025

• Costa d’Amalfi – San Vito Positano 1956 1-0

• Salernum Baronissi – Polisportiva Puglianello 1-0

• Agerola – U.S. Angri 1927 2-0

• Castelpoto – Virtus Monteforte 1-0

• Città di Solofra – Buccino Volcei 4-2

• Lions Montemiletto – Pol. Santa Maria Cilento 3-1

• Rossoblù Castel San Giorgio – Pro Sangiorgese 1-4

• Sanseverinese – Apice Calcio 1964 1-3

Domenica 12 ottobre 2025

• Battipagliese Calcio – Ebolitana Calcio 1925 1-1

CLASSIFICA

1. Apice Calcio 1964 – 19

2. Ebolitana Calcio 1925 – 14

3. Battipagliese Calcio – 13

4. Pro Sangiorgese – 13

5. Castelpoto – 12

6. Lions Montemiletto – 12

7. Agerola – 11

8. Polisportiva Puglianello – 10

9. Città di Solofra – 9

10. San Vito Positano 1956 – 9

11. Salernum Baronissi – 9

12. Virtus Monteforte Irpino 2013 – 8

13. Rossoblù Castel San Giorgio – 8

14. U.S. Angri 1927 – 8

15. Buccino Volcei – 6

16. Costa d’Amalfi – 6

17. Polisportiva Santa Maria Cilento – 3

18. Sanseverinese – 3