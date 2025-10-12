Visciano, successo per il Memorial Giovanni Fucile: una trentina di vetture allo slalom, premiazione in piazza. Foto

VISCIANO (AV) – Motori e applausi lungo la provinciale Visciano–Taurano per il Memorial Giovanni Fucile, andato in scena oggi domenica 12 ottobre 2025. La strada è rimasta chiusa al traffico dalle 10 alle 17 per consentire lo svolgimento della gara di slalom che, anche quest’anno, ha richiamato pubblico e appassionati da tutta l’Irpinia.

Al via una trentina di auto, impegnate su un tracciato tecnico e spettacolare, incorniciato dai panorami dei Monti Avella. La manifestazione si è svolta in sicurezza grazie al dispositivo predisposto da forze dell’ordine, volontari di protezione civile e personale dell’organizzazione.

La premiazione si è tenuta in piazza, alla presenza del sindaco di Visciano, degli amministratori locali e degli organizzatori, che hanno ricordato la figura di Giovanni Fucile, appassionato di motori e punto di riferimento per la comunità sportiva. Targhe e coppe consegnate ai migliori di categoria e assoluti, con il plauso del pubblico.

Il Memorial Fucile si conferma così non solo evento sportivo, ma momento di identità e comunità, capace di unire territorio e passione automobilistica nel segno del ricordo. Appuntamento alla prossima edizione.