Serie A, Napoli favorito nella trasferta in casa Bologna

La prima giornata dei gironi di Champions League ha mostrato un Napoli in ascesa. Soprattutto nella prima della gara in casa dello Sporting Braga, la compagine di Garcia ha dominato l’avversario e sfiorato il gol in tante circostanze; poi nella ripresa ha sofferto un po’ e alla fine è stata anche fortunata con quel palo avversario colpito a cinque secondi dal triplice fischio.

Però Osimhen e soci sono apparsi decisamente in ripresa e, le quote scommesse calcio serie A tornano a sorridere ai partenopei che in campionato sono attesi dalla delicata trasferta in casa del Bologna. Il segno 2 è valutato al momento 1.90 contro il 3.85 di un successo a marca felsinea, stima superiore al segno X a 3.65.

Sulla carta in effetti la differenza tra le due squadre è piuttosto marcata e il tutto è poi corroborato dagli ultimi score registrati allo stadio «Dall’Ara»: negli ultimi sette incontri infatti il Bologna ha vinto in una sola occasione, rimediando invece quattro sconfitte e incamerando il pari in due circostanze. Tra le sconfitte anche quella pesantissima (1-7) del febbraio 2017, che è in cima alle debacle casalinghe della squadra attualmente guidata da Thiago Motta.

Nel complesso invece, considerando dunque l’intero storico delle sfide nello stadio bolognese, i padroni di casa sono nettamente avanti con 31 vittorie a 18, oltre ai 15 pareggi nei 64 incontri disputati nel capoluogo emiliano.

Tornando al presente invece l’attenzione di Garcia si sposta sulle condizioni fisiche di Rrahmani, uscito nei primi minuti della sfida di Champions League e dunque fortemente a rischio: punterà nuovamente su Ostigard come contro lo Sporting Braga o vedremo finalmente all’opera il neo acquisto Natan, che continua ad essere una sorta di oggetto misterioso? In casa rossoblù invece nessun grosso problema fisico per il tecnico che ha solo un piccolo dubbio: dal 1’ minuto Orsolini o Ndoye?